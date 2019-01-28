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ماكرون يصمت لدقائق بسب خلل تقني أثناء المؤتمر الصحفي مع السيسي

أخبار العالم العربي

ماكرون يصمت لدقائق بسب خلل تقني أثناء المؤتمر الصحفي مع السيسي
Reuters
ماكرون
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توقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الحديث، خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، في القاهرة.

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وشعر الرئيس الفرنسي بعدم وضوح الصوت الصادر من المايكروفون وسماعات الأذن، بعد صدور ذبذبات صوتيه أجبرته على التوقف عن الحديث لبضع دقائق.

وقال ماكرون: "سمعتكم تقولون إن الصوت غير واضح، هناك شيء ما يحدث في سماعات الأذن، لذلك سأكمل حديثي بعد حل المشكلة."

وتابع الرئيس الفرنسي كلامه بعد حل المشكلة الخاصة بالسماعات، في قصر الاتحادية.

المصدر: RT

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