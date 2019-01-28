بولتون يرتكب خطأ "فادحا" بشأن فنزويلا

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريح مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون، ارتكب فيه خطأ كتابيا في كنية رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو.

وقالت زاخاروفا في هذا الصدد: "كتب بولتون في تغريده تتعلق بفنزويلا، اسم عائلة الشخص الذي نصب نفسه رئيسا لفنزويلا.. (وبدلا من أن يكتب) غوايدو (Guaidó) كتب غيادو (Guiado)".

وأشارت زاخاروفا إلى أن الخطأ المطبعي ما كان ليدعو إلى الانتباه لولا أن مفهوم كلمة Guiado يعني في اللغة الإسبانية "الموجه"بمعى المسيّر.

إقرأ المزيد

وقد كتب بولتون أمس الأحد متحدثا عن الوضع في فنزويلا، حيث ذكر أن العنف والترهيب ضد موظفي البعثة الدبلوماسية الأمريكية أو غويدو سيؤدي إلى "إجراءات انتقامية بالغة".

وحتى وقت كتابة هذه السطور، لم يتم تصحيح الخطأ المطبعي باسم عائلة السياسي الفنزويلي.

المصدر: