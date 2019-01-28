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وفاة أمير الديانة الإيزيدية في ألمانيا

أخبار العالم العربي

وفاة أمير الديانة الإيزيدية في ألمانيا
تحسين سعيد علي بك
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توفي الأمير تحسين سعيد علي بك، أمير الديانة الإيزيدية في العراق والعالم، اليوم الاثنين، في مدينة هانوفر الألمانية عن عمر 86 عاما بعد معاناة مع المرض.

وخلال اتصال هاتفي مع RT أكد النائب الإيزيدي في البرلمان العراقي صائب خدر وفاة الأمير تحسين بك.

تحسين بك أمير الديانة الإيزيدية في العراق والعالم ورئيس المجلس الروحاني الإيزيدي، ولد في 15 أغسطس 1933، في باعدرى التابعة لقضاء الشيخان، في الموصل.

تم تنصيبه أميرا للإيزديين، بترشيح من جدته ميان خاتون، بعد مرور 15 يوما على وفاة والده الأمير سعيد علي بك عام 1944.

المصدر: RT

 

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