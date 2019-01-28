البشير يتهم وسائل إعلام بتضخيم الاحتجاجات في بلاده

اتهم الرئيس السوداني، عمر البشير، وسائل إعلام بتضخيم الاحتجاجات التي تشهدها مختلف المدن السودانية منذ أسابيع، والتي باتت مناهضة لحكمه وتدعو لتنحيته.

وصرح البشير في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، في قصر الرئاسة بالقاهرة بأن "هنالك مشكلة، نحن لا ندّعي أنه لا توجد مشكلة. لكن ليست بالحجم أو بالأبعاد التي يُثيرها بعض الإعلام".

وأضاف "هناك محاولة لاستنساخ ما يسمّى بالربيع العربي (..) نفس الشعارات والبرامج والنداءات واستخدام واسع لوسائط التواصل الاجتماعي"، في إشارة إلى ثورات "الربيع العربي" التي شهدتها المنطقة عامي 2010 و2011.

وبدأت المظاهرات في المدن السودانية، في منتصف ديسمبر الماضي، احتجاجا على ارتفاع أسعار الخبز والمحروقات، وتردي الوضع الاقتصادي، وتزايد الغضب لتتحول المطالب من اجتماعية إلى سياسية تدعو لإسقاط الحكومة.

وكشفت تقارير إعلامية أن الاحتجاجات والمواجهات مع الشرطة السودانية أسفرت حتى الآن عن نحو 30 قتيلا، بينما تقول منظمات حقوقية إن عدد القتلى يزيد على 40 شخصا.

المصدر: أ ف ب