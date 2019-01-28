موقف تركي آل الشيخ من تربية الحيوانات المفترسة في المملكة

دعا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودي، تركي آلشيخ، شابين من هواة تربية الحيوانات المفترسة، إلى زيارة الهيئة لدعم هذه الهواية وتنميتها.

وقال آل الشيخ أمس الأحد في تغريدة له على صفحته الشخصية في موقع "تويتر"، مخاطبا الشابين: "أدعوكم لزيارة الهيئة، وسنقوم بدعمكم لتنمية هذه الهواية".

وأضاف: "من الخطأ تربية هذه الحيوانات في المناطق السكنية، جيرانكم لهم حق، سنخصص لكم أماكن لتربيتها".

وكان شابان قد ظهرا في مقطع فيديو طالبين دعم آل الشيخ، بعد صدور قرار بمصادرة الحيوانات المفترسة التي يقومون بتربيها، وأكدا أنهما يعملان على تربيتها منذ الصغر، ولم يقوما بإيذاء أي شخص أو الاستعراض بتلك الحيوانات.

ادعوكم لزيارة الهيئة، وسنقوم بدعمكم لتمنية هذه الهواية. ومن الخطأ تربية هذه الحيوانات في المناطق السكنية لأن جيرانكم لهم حق... سنخصص لكم اماكن لتربيتها ❤️👍🇸🇦 pic.twitter.com/6b5N7oFy04 — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) 27 janvier 2019

المصدر: عكاظ