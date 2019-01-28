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موقف تركي آل الشيخ من تربية الحيوانات المفترسة في المملكة

أخبار العالم العربي

موقف تركي آل الشيخ من تربية الحيوانات المفترسة في المملكة
General Entertainment Authority
تركي آل الشيخ
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دعا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودي، تركي آلشيخ، شابين من هواة تربية الحيوانات المفترسة، إلى زيارة الهيئة لدعم هذه الهواية وتنميتها.

وقال آل الشيخ أمس الأحد في تغريدة له على صفحته الشخصية في موقع "تويتر"، مخاطبا الشابين: "أدعوكم لزيارة الهيئة، وسنقوم بدعمكم لتنمية هذه الهواية".

وأضاف: "من الخطأ تربية هذه الحيوانات في المناطق السكنية، جيرانكم لهم حق، سنخصص لكم أماكن لتربيتها".

وكان شابان قد ظهرا في مقطع فيديو طالبين دعم آل الشيخ، بعد صدور قرار بمصادرة الحيوانات المفترسة التي يقومون بتربيها، وأكدا أنهما يعملان على تربيتها منذ الصغر، ولم يقوما بإيذاء أي شخص أو الاستعراض بتلك الحيوانات.

المصدر: عكاظ

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