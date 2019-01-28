أمير قطر يصل إلى سيئول أولى محطاته في جولته الآسيوية

وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الأحد إلى سيئول عاصمة كوريا الجنوبية، أولى محطاته ضمن جولته الآسيوية، التي ستشمل كذلك اليابان والصين.

نبدأ اليوم بمشيئة الله جولة آسيوية تشمل كلا من #كوريا_الجنوبية و #اليابان و #الصين لإعطاء قوة دفع إضافية لشراكاتنا مع هذه الدول في شتى مجالات التعاون — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) 27 janvier 2019

وكتب أمير قطر في تغريدة على حسابه في "تويتر": "نبدأ اليوم بمشيئة الله جولة آسيوية تشمل كلا من كوريا الجنوبية واليابان والصين لإعطاء قوة دفع إضافية لشراكاتنا مع هذه الدول في شتى مجالات التعاون".

سمو أمير البلاد المفدى يصل إلى مدينة سول في زيارة رسمية إلى جمهورية كوريا ، وكان في استقبال سموه وزير المحيطات والثروة السمكية الكوري وسفير الدولة لدى كوريا والسفير الكوري لدى الدولة وعدد من أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والسادة أعضاء السفارة القطرية بسول.#قناpic.twitter.com/KNJaNZ4nj0 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ٢٧ يناير ٢٠١٩

وكان في استقباله وزير المحيطات والثروة السمكية الكوري، وسفير الدولة لدى كوريا، والسفير الكوري لدى قطر، وعدد من المسؤولين رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية.

وتمثل كوريا الجنوبية واليابان والصين أبرز الشركاء التجاريين لقطر، حيث أصبحت الصين ثالث أكبر الشركاء التجاريين للدوحة، بعد أن وصل التبادل التجاري بين الدولتين إلى 11 مليار دولار في عام 2017.

وتسعى قطر منذ إعلان السعودية والبحرين والإمارات قطع علاقاتها معها وفرض حصار عليها إلى توسيع علاقاتها، وإيجاد شركاء جدد.

المصدر: RT