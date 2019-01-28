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أمير قطر يصل إلى سيئول أولى محطاته في جولته الآسيوية

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أمير قطر يصل إلى سيئول أولى محطاته في جولته الآسيوية
Reuters
أمير قطر الشيخ حمد بن تميم آل ثاني ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه
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وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس الأحد إلى سيئول عاصمة كوريا الجنوبية، أولى محطاته ضمن جولته الآسيوية، التي ستشمل كذلك اليابان والصين.

وكتب أمير قطر في تغريدة على حسابه في "تويتر": "نبدأ اليوم بمشيئة الله جولة آسيوية تشمل كلا من كوريا الجنوبية واليابان والصين لإعطاء قوة دفع إضافية لشراكاتنا مع هذه الدول في شتى مجالات التعاون".

وكان في استقباله وزير المحيطات والثروة السمكية الكوري، وسفير الدولة لدى كوريا، والسفير الكوري لدى قطر، وعدد من المسؤولين رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية.

وتمثل كوريا الجنوبية واليابان والصين أبرز الشركاء التجاريين لقطر، حيث أصبحت الصين ثالث أكبر الشركاء التجاريين للدوحة، بعد أن وصل التبادل التجاري بين الدولتين إلى 11 مليار دولار في عام 2017.

وتسعى قطر منذ إعلان السعودية والبحرين والإمارات قطع علاقاتها معها وفرض حصار عليها إلى توسيع علاقاتها، وإيجاد شركاء جدد.

المصدر: RT

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