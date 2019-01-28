الصفدي: الأردن ينوي استئناف الطيران إلى سوريا فور تلقي ضمانات بسلامة الملاحة الجوية

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن بلاده تنوي استئناف حركة الطيران إلى سوريا فور تلقي الخبراء الفنيين ضمانات من السلطات السورية بوجود المستوى المطلوب من السلامة للطائرات.

وكان فريق من الخبراء الفنيين من هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية قد توجه يوم الخميس إلى دمشق لفحص المسائل المتعلقة باستئناف رحلات طيران الخطوط الأردنية إلى سوريا​​​.

وقال وزير الخارجية الأردني إن "قرار منع الطائرات الأردنية من التحليق فوق الأجواء السورية اتخذ بناء على التقييم الأمني"، مضيفا أنه "كان ثمة فريق فني في سوريا منذ بضعة أيام، ولو اطمأن ذلك الفريق لعدم وجود تهديد لرحلات الطيران، ستناقش السلطات المعنية في كلا البلدين إمكانية استئناف تلك الرحلات فوق الأجواء السورية". وتابع الصفدي، "من جانبنا، بالطبع، فالقرار وقف على التأكد من ضمان السلامة".

وأكد الوزير أن القرار سيكون فنيا بشكل بحت، وقال "المناقشة هي فنية، وما أن يتم استكمال التقييم الأمني، وما أن يرضى المسؤولون المعنيون لعدم وجود مخاطرة أمنية، سوف يناقش الجانبان الترتيبات اللازمة لاستئناف الرحلات".

وعلقت الخطوط الملكية الأردنية الرحلات اليومية إلى دمشق وحلب في 2012 بعد تصاعد الحرب الأهلية في سوريا. وتبرز مظاهر لتراجع حدة الصراع واقترابه من نهايته حاليا مع استعادة القوات الحكومية السورية السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي التي سيطرت عليها في السابق الجماعات الإرهابية.



المصدر: سبوتنيك