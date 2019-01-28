الصفدي: حوالي 40 شخصا من "الخوذ البيضاء" ما زالوا في الأردن بانتظار إعادة توطينهم

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن هناك 40 شخصا من "الخوذ البيضاء" تم ترحيلهم من سوريا العام الماضي، وهم الآن في الأردن بانتظار إعادة نقلهم لدول غربية.

وقال الصفدي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال إذا ما زال هناك عناصر "للخوذ البيضاء" في الأردن، "اتفقنا قبل بضعة أشهر على السماح لحوالي 422 سوريا بالدخول إلى الأردن على أساس ترانزيت، بعد قيام بعض الدول الغربية بتعهدات كتابية ملزمة بنقلهم إلى خارج المملكة​​​. حتى الآن، تم نقل الغالبية العظمى منهم إلى دول مختلفة. وهناك عدد قليل جدا، حوالي 42، لم تكتمل بعد عمليات إعادة توطينهم".

وشدد الوزير على أن تلك العناصر لن تبقى في الأردن قائلا: "أعلنا من البداية أننا لن نستقبلهم كلاجئين وأنهم لن يبقوا في الأردن، ولكن سمحنا فقط بدخولهم بشكل مؤقت حتى تنتهي إجراءات إعادة توطينهم".

المصدر: سبوتنيك