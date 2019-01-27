العاهل الأردني يلتقي في عمان الرئيس السابق لكردستان العراق

بحث ملك الأردن عبدالله الثاني، مع الرئيس السابق لإقليم كردستان العراق رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني، العلاقات الأردنية العراقية وسبل رفع التعاون بين عمان والإقليم.

ووفقا لوكالة "بترا"، فقد وتم خلال اللقاء، الذي حضره سمو الأمير فيصل بن الحسين، استعراض العلاقات بين عمان وبغداد، إمكانية الارتقاء بمستويات التعاون بين الأردن وإقليم كردستان في مختلف المجالات.

وأكد جلالة الملك دعم الأردن لأمن واستقرار العراق، والوقوف إلى جانب الشعب العراقي الشقيق في تحقيق تطلعاته بمستقبل مزدهر.

وتطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية، إضافة إلى جهود الحرب على الإرهاب ضمن نهج شمولي.

وقد ذكر بيان صدر عن مكتب بارزاني في وقت سابق، أن "الزيارة الرسمية (لبرزاني) تأتي تلبية دعوة ملك الأردن".

المصدر: RT + وكالات