تركيا تعلن "تحييد" العديد من "وحدات حماية الشعب" بهجوم جديد شمال سوريا

أعلنت تركيا اليوم الأحد أن قواتها المسلحة شنت هجوما جديدا على مقاتلي "وحدات حماية الشعب" الكردية شمال سوريا أسفر عن "تحييد" عدد كبير من عناصرها .

وأوضحت وكالة "الأناضول" الرسمية أن القوات التركية نفذت قصفا مدفعيا استهدف المسلحين الأكراد أعقب اشتباكات شهدتها المنطقة الواقعة على الخط بين مدينتي إعزاز ومارع شمال محافظة حلب الليلة الماضية بين "الجيش السوري الحر"، الذي تدعمه تركيا، وعناصر "وحدات حماية الشعب"، التي تصفها أنقرة بالإرهابية.

وأسفرت الاشتباكات، حسب الوكالة، عن مقتل عنصر واحد من "الجيش السوري الحر" وإصابة 3 آخرين.

وذكرت "الأناضول" أنه عقب الاشتباكات "دكت المدفعية التركية" في منطقة عملية "درع الفرات" مواقع "وحدات حماية الشعب" على خط إعزاز – مارع، في هجوم أدى إلى "تحييد العديد من الإرهابيين".

وتسيطر القوات التركية على أراض واسعة في شمال سوريا جراء عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" التي نفذتها بالتعاون مع فصائل "الجيش السوري الحر" خلال السنوات الـ3 الماضية ضد مسلحي "داعش" و"وحدات حماية الشعب" الكردية.

وتتهم أنقرة خلايا تابعة للوحدات، التي تعتبرها فرعا سوريا لتنظيم "حزب العمال الكردستاني"، بتنفيذ عدد من التفجيرات الأسبوع الجاري استهدفت مدنا وبلدات منطقتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون".

وعلى مدار نوفمبر والنصف الأول من ديسمبر عام 2018 استعدت تركيا لشن عملية عسكرية واسعة ستكون الـ3 لها في شمال سوريا تستهدف من تصفهم بالإرهابيين من "وحدات حماية الشعب"، التي تمثل الهيكل الأساسي لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، الحليف الأكبر للولايات المتحدة في محاربة تنظيم "داعش" على الأرض السورية.

لكن في 21 ديسمبر ذكر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه قرر تأجيل إطلاق العملية بعد مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 14 من الشهر ذاته.

المصدر: الأناضول + وكالات