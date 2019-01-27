نصر الله: نبذل جهدا استثنائيا ليل نهار لتشكيل الحكومة اللبنانية

أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، في خطابه الأول منذ نحو شهرين، أن "جهودا استثنائية" تبذل لحل عقدتين لا تزالان تحولان دون تشكيل حكومة جديدة في بيروت.

وشدد نصر الله في مقابلة مع قناة "الميادين" مساء أمس السبت على ضروة تشكيل الحكومة "ولا خيار غير ذلك"، مضيفا: "ولكي لا أكون متفائلا أو متشائما هناك مساع جدية ليل نهار".

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وأوضح: "لدينا عقدتان، هما توزير الوزير من اللقاء التشاوري وتوزيع الحقائب على الوزراء. لكن خلال الأيام القليلة الماضية وليلة أمس واليوم حصل جهد استثنائي في محاولة لإيجاد حلول لهما.. هل نصل إلى نتيجة أو لا ؟ هذا يحتاج إلى دعاء".

وكان رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري قد أكد الأسبوع الماضي بعد اجتماعه مع شخصيات سياسية بارزة أن الأمور بدأت "تتبلور إيجابيا" بخصوص تشكيل الحكومة، مبديا أمله في حل المسألة الأسبوع المقبل.

ويعجز الساسة اللبنانيون عن التوصل إلى اتفاق على حكومة جديدة منذ الانتخابات التي أجريت في مايو الماضي، حيث تختلف مواقف الفرقاء السياسيين لا سيما فيما يتعلق بمشاركة حزب الله في الحكومة.

وأسفر هذا الفراغ الحكومي عن اضطرابات في اقتصاد البلاد، حيث هبطت سندات لبنان السيادية مقارنة بالدولار الأمريكي الأسبوع الجاري، وذلك بعد أن خفضت وكالة "موديز" العالمية التصنيف الائتماني للبنان بسبب مخاوف من عجزه المحتمل عن سداد الديون.

المصدر: رويترز