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كتيبة شرطة عسكرية روسية تعود من سوريا إلى الوطن

أخبار العالم العربي

كتيبة شرطة عسكرية روسية تعود من سوريا إلى الوطن
AFP LOUAI BESHARA
أرشيف - عناصر من الشرطة العسكرية الروسية في سوريا
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عادت إلى الوطن كتيبة شرطة عسكرية روسية، بعد أن أنجزت أداء مهامها في سوريا.

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وقال فاديم أستافييف، رئيس المكتب الصحفي للدائرة العسكرية الجنوبية في الجيش الروسي، إن الكتيبة عادت إلى مقر تمركزها الدائم في جمهورية داغستان.

وأضاف أستافييف: " عاد إلى الوطن، حوالي 300 عسكري، من عناصر الدائرة العسكرية الجنوبية، بعد أن أنجزوا بنجاح المهام الخاصة التي كلفوا بها في سوريا".

ونقلت الكتيبة إلى مطار موزدوك ، في جمهورية أوسيتيا الشمالية ، على متن طائرة من طراز "إيل-76" تابعة للنقل العسكري في الجيش الروسي.

وفي سوريا، نفذت الكتيبة مهام حماية المنشآت العسكرية الهامة التابعة لمجموعة القوات الروسية في سوريا، وأشرفت على توفير الانضباط والأمن والسلامة للمدنيين السوريين في المناطق المحررة، وقامت بحراسة  قوافل المساعدات الإنسانية.

وفي يوم الأحد، ستجري في بويناكسك، فعالية احتفالية رسمية بمناسبة عودة الكتيبة إلى الوطن.

المصدر: نوفوستي

 

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