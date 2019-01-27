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الحكومة العراقية تخصص 1600 دولار لكل أيزيدية ناجية من "داعش"

أخبار العالم العربي

الحكومة العراقية تخصص 1600 دولار لكل أيزيدية ناجية من
Reuters Ari Jalal
أطفال يزيديون يحملون صور نادية مراد، التي فازت بجائزة نوبل للسلام، دهوك، العراق، 5 أكتوبر 2018
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أعلن وزير الهجرة والمهجرين العراقي، نوفل بهاء موسى، اليوم الأحد، عن تخصيص مليوني دينار عراقي (1600 دولار أمريكي تقريباً) لكل أيزيدية ناجية من تنظيم "داعش".

وقال بيان صحفي للوزارة إن الوزير موسى "خلال زيارته لقضاء تلكيف بمحافظة نينوى أكد أن الإيزيديات تعرضن إلى مأساة وأن الوزارة ستقف معهن".

وأضاف نقلاً عن الوزير العراقي "لكل إيزيدية ناجية مبلغ مليوني دينار سيوزع  عليهن، وهذا تم تخصيصه في موازنة العام 2019".

المصدر: RT

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