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موسكو تؤكد أن تركيا لم تنفذ بعد اتفاق إدلب بالكامل وأن الوضع هناك يثير القلق

أخبار العالم العربي

موسكو تؤكد أن تركيا لم تنفذ بعد اتفاق إدلب بالكامل وأن الوضع هناك يثير القلق
Sputnik
الكرملين
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قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن اتفاقاتنا مع أنقرة بخصوص إدلب لم تنفذ بالكامل، مشيرا إلى أن الوضع هناك لا يزال يثير قلق موسكو ودمشق.

وأضاف بسكوف في حديث للقناة الروسية الأولى أن أنقرة أكدت أن اهتمامها مركز على الوضع في إدلب.

هذا وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت في وقت سابق أن العسكريين الأتراك، لم ينجحوا بعد في تنفيذ جميع التزاماتهم بموجب اتفاق المنطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب عملا باتفاق الرئيسين بوتين وأردوغان.

المصدر: انترفاكس

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