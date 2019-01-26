عبر4 عواصم.. نصر الله يكشف كواليس الانسحاب الأمريكي والإيراني من سوريا

كشف الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أن الولايات المتحدة وجهت رسالة إلى سوريا وإيران عبر روسيا قالت فيها إنها ستنسحب من الأراضي السورية مقابل الخروج الإيراني.

وذكر نصر الله، خلال مقابلة مع قناة "الميادين" اللبنانية جرت اليوم السبت وتعتبر الخروج الإعلامي الأول له منذ أكثر من شهرين، أن "الأمريكيين أبلغوا الروس بأنهم مستعدون للخروج بالكامل من سوريا مقابل خروج الإيرانيين".

وصرح نصر الله بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أبلغ بهذا المطلب نظيره الإيراني، حسن روحاني، الذي أخبره من جانبه الأمين العام لـ"حزب الله"، فيما اطلع الروس السوريين أيضا على هذا الشرط الأمريكي .

وأوضح نصر الله: "الإيرانيون رفضوا الطلب الأمريكي لأنهم موجودون في سوريا بطلب من دمشق.. والروس اكتفوا بنقل الرسالة الإيرانية إلى الأمريكيين الذين عادوا ليكثفوا عملياتهم... والسوريون رفضوا كذلك المطلب الأمريكي الذي نقله الروس بخروج الإيرانيين".

واعتبر نصر الله أن سحب القوات الأمريكية من سوريا "هو استراتيجية جديدة وهو النسخة الترامبية في المشروع الأمريكي"، لكنه وصف مع ذلك هذا الإجراء بأنه "بحد ذاته فشل وهزيمة".

وشدد على أن "الأمريكيين لن يستطيعوا أن يفعلوا أكثر مما فعلوا وهم سيغادرون سوريا والمنطقة"، لافتا إلى أن، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "لن يشن حربا من أجل أي كان وبلاده ليست في وضعية شن حرب جديدة" على المنطقة.

وأشار إلى أن "الأمريكيين فشلوا في سوريا والمحبط الأكبر في ذلك هو (رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين) نتنياهو".

وأعلنت الولايات المتحدة، في 19 ديسمبر، بدء انسحاب قواتها من سوريا بقرار من رئيس البلاد، دونالد ترامب، بعد ما وصفه بدحر تنظيم "داعش" في الأراضي السورية.

ولقيت هذه الخطوة انتقادات شديدة من دوائر واسعة من السياسيين الأمريكيين بالإضافة إلى حلفاء واشنطن في الساحتين السورية والدولية، وخاصة "قوات سوريا الديمقراطية" وإسرائيل.

وأجبرت هذه التطورات الرئيس الأمريكي على الإعلان أن انسحاب قوات الولايات المتحدة من سوريا سيجري ببطء، وذلك مع إصرار واشنطن على ضرورة خروج القوات الإيرانية وحلفائها من هذا البلد العربي.

المصدر: الميادين + وكالات