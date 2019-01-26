نصر الله: بن سلمان يروج لصفقة القرن مقابل 50 عاما من البقاء في العرش

اتهم الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بالسعي إلى "تسويق" ما يسمى بصفقة القرن لضمان الدعم الأمريكي له والبقاء في العرش.

واعتبر نصر الله، في مقابلة مع قناة "الميادين" اللبنانية جرت اليوم السبت وكسر عبرها صمتا استمر أكثر من شهرين، أنه "لا يمكن القول إن صفقة القرن انتهت ومحمد بن سلمان هو الضلع الأهم فيها".

وصرح نصر الله بأن "مهمة بن سلمان هي التسويق لصفقة القرن مقابل 50 عاما من البقاء في العرش" السعودي من خلال دعم الولايات المتحدة لسلطته.

وشدد الأمين العام لـ"حزب الله" مع ذلك على أن ولي العهد السعودي "لم يعد يستطيع فعل شيء لصفقة القرن"، موضحا أنه "ليس هناك أي تنظيم فلسطيني يمكن أن يقبل بالصفقة ".

ومنذ توليه السلطة في بلاده بداية العام 2017، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنها تعمل على تنفيذ مبادرة أطلق عليها اسم "صفقة القرن"، التي تقدمت بها بقيادة صهر ومستشار سيد البيت الأبيض، جاريد كوشنير، لحل الصراع المستمر منذ أكثر من 70 عاما بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وعلى الرغم من غياب أي تصريحات رسمية توضح مضمون هذه الخطة وتؤكد دعم السعودية لها، إلا أن تقارير إعلامية كثيرة تحدثت عن تأييد ولي العهد السعودي لهذه المبادرة، لا سيما في ظل تسريبات عن علاقات صداقة وثيقة له مع كوشنير.

بدورها، أعلنت المملكة على لسان مسؤولين كثيرين أنها لن توافق أبدا على التطبيع مع إسرائيل قبل حل القضية الفلسطينية التي أكدت تمسكها بها مرارا.

المصدر: الميادين + وكالات