بومبيو: سنناقش مع روسيا قضية فنزويلا ولن أتطرق لاستخدام القوة

رفض وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، توضيح ما إذا كانت بلاده تنوي استخدام القوة العسكرية في فنزويلا، فيما ذكر أن الولايات المتحدة ستناقش أوضاع كاركاس مع روسيا.

وقال بومبيو، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم السبت بعد مشاركته في جلسة لمجلس الأمن الدولي طلب عقدها لبحث الأزمة في فنزويلا: "قررت روسيا دعم (نيكولاس) مادورو، وآمل في أنهم سيغيرون هذا الموقف. إننا سنخوض الحوار مع كل دولة، بما في ذلك روسيا والصين".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "نعتقد أن على العالم برمته دعم شعب فنزويلا ومستقبله".

ورفض بومبيو خلال المؤتمر الصحفي الرد على سؤال طرحه خلال الجلسة مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الذي سال مباشرة ما إذا كانت الولايات المتحدة تخطط لاستخدام القوة في فنزويلا ضد حكم مادورو.

وقال تعليقا على هذا السؤال: "لن أناقش الآن ما هي الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة".

وأعرب بومبيو عن أمله في أن تحذو الدول الأخرى حذو الولايات المتحدة وتعترف بالمعارض خوان غوايدو، الذي أقالته المحكمة العليا الفنزويلية من رئاسة الجمعية الوطنية، أي برلمان البلاد، رئيسا لفنزويلا.

كما دعا وزير الخارجية الأمريكي دول العالم إلى قطع أنظمتها المالية عن "نظام مادورو"، "لكي تكون الأصول التي تتبع للشعب الفنزويلي في أيدي الحكام الشرعيين لهذه الدولة".

المصدر: وكالات