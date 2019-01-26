 
مباشر

وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطيني واصابة 5 آخرين برصاص إسرائيلي في رام الله

أخبار العالم العربي

وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطيني واصابة 5 آخرين برصاص إسرائيلي في رام الله
AFP
(صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ldi7

أفادت وكالة "معا" بمقتل شاب فلسطيني وإصابة 30 آخرين بالرصاص الحي في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي عقب محاولة مستوطنين اقتحام قرية المغير في رام الله بالضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شابا توفي بعد وصوله المشفة بحالة حرجة للغاية جراء إصابته برصاصة استقرت أعلى بطنه.

وأضافت أن 6 إصابات بالرصاص الحي وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، منها إصابة خطيرة، وإصابة بالرصاص الحي في الفم وصلت الى المستشفى الاستشاري، وحالته مستقرة.

وقد اندلعت مواجهات بين الأهالي والمستوطنين، بعد محاولة المستوطنين اقتحام القرية من الجهة الشمالية .

ووجه أهالي المغير مناشدات إلى القرى المجاورة لمساعدتهم في التصدي للمستوطنين، والجنود الإسرائيليين الذين رافقوهم.

المصدر: معا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر..احتكاكات بين الشرطة الفرنسية وحركة السترات الصفراء في باريس بعد دعوة الأخيرة إلى "ليلة صفراء"