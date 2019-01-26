الود بين الرياض وبغداد يتمخض عن خطة لإطلاق قناة "MBC العراق" الموجهة للأسرة العراقية

كشفت مجموعة MBC الإعلامية السعودية، عن خطة لإطلاق قناة ترفيهية موجهة لكافة أفراد الأسرة العراقية، وذلك بعد الود الذي شهدته العلاقات الثنائية بين الرياض وبغداد.

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وأعلنت هذه المجموعة التلفزيونية السعودية، في بيان لها عبر حسابها على موقع "تويتر":"تزخيما للعلاقة الوطيدة التي تجمع الجمهور العراقي بـ MBC منذ انطلاقتها الأولى، "MBC العراق": قناة جديدة ملؤها المحتوى الإعلامي الراقي ونصب أعينها العائلة العراقية بكافة أفرادها".

وحددت "إم بي سي" موعد انطلاق بث قناة "إم بي سي العراق" مساء الأحد 17 فبراير المقبل.

تزخيماً للعلاقة الوطيدة التي تجمع الجمهور العراقي بـ MBC منذ انطلاقتها الأولى، "MBC العراق": قناةٌ جديدةٌ ملؤها المحتوى الإعلامي الراقي ونُصب أعينها العائلة العراقية بكافة أفرادها، انطلاق البثّ رسمياً اعتباراً من مساء الأحد 17 شباط/فبراير 2019. pic.twitter.com/3yidMUw9jP — MBC GROUP PR (@MBCPRTweets) January 26, 2019

وأضافت أن الجمهور العراقي سيكون على موعد مع سهرتين خاصتين للقناة: الأولى، مع أمسية فنية عراقية بامتياز من مهرجان "شتاء طنطورة" في المملكة العربية السعودية، يحييها عدد كبير من نجوم العراق وأعلامه، أبرزهم كاظم الساهر وإلهام المدفعي، الجمعة 15 فبراير المقبل.

إطلالة أولى خاصة لقناة "MBC العراق مع أمسية فنية عراقية بامتياز من مهرجان #شتاء_الطنطورة في السعودية، يُحييها عدد كبير من نجوم العراق، أبرزهم: كاظم الساهر وإلهام المدفعي، الجمعة 15 شباط/فبراير 2019.

وانطلاق البثّ رسمياً اعتباراً من مساء الأحد 17 شباط/فبراير 2019. pic.twitter.com/LxjtlIGFf7 — MBC GROUP PR (@MBCPRTweets) January 26, 2019

أما السهرة الثانية، التي تسبق كذلك الموعد المقرر لبدء البث الرسمي لقناة"MBC العراق"، فستكون مع الحلقة الأولى من برنامج اكتشاف المواهب، "آرابز غوت تالنت" بموسمه السادس، السبت 16 فبراير، الساعة 9 مساء بتوقيت العراق.

إطلالة ثانية خاصة لقناة "MBC العراق مع الحلقة الأولى من Arabs Got Talent بموسمه السادس، السبت 16 شباط/فبراير 2019، الساعة 9 مساءً بتوقيت العراق.. وانطلاق البثّ رسمياً اعتباراً من مساء الأحد 17 شباط/فبراير 2019.. pic.twitter.com/nQPAHgrmTd — MBC GROUP PR (@MBCPRTweets) January 26, 2019

المصدر: RT