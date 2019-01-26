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الاتحاد الكردستاني يطالب بخروج الجيش العراقي والحشد الشعبي من كركوك

أخبار العالم العربي

الاتحاد الكردستاني يطالب بخروج الجيش العراقي والحشد الشعبي من كركوك
صورة أرشيفية
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طالب الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم السبت، بخروج الجيش العراقي وقوات الشرطة والحشد الشعبي من محافظة كركوك المتنازع عليها.

وقال سعدي أحمد بيرة المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني خلال مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع المكتب السياسي إن "الاتحاد الوطني ينظر بشكل إيجابي للموازنة الاتحادية التي أقرتها بغداد، والتي تفصل رواتب الموظفين عن الخلافات".

وأضاف أن "مسألة كركوك والمناطق المستقطعة من الإقليم مهمة، كالماء والهواء، لذا من الضروري تطبيع الأوضاع في تلك المناطق وبأسرع وقت، وكذلك هناك ضرورة لخروج قوات الحشد الشعبي والشرطة والجيش الاتحاديين من تلك المناطق والعودة إلى ثكناتهم خارج المدن".

وأشار أن "الاجتماع بحث مسألة تشكيل حكومتي الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وجعل ملف بغداد وكركوك والإقليم في سلة واحدة".

المصدر: RT

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