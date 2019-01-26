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جنبلاط يتساءل بتهكم عن سبب تأخير تشكيل الحكومة في لبنان؟

أخبار العالم العربي

جنبلاط يتساءل بتهكم عن سبب تأخير تشكيل الحكومة في لبنان؟
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سأل الزعيم الدرزي ​وليد جنبلاط​، عن سبب تأخير تأليف الحكومة في لبنان، وعما إذا كان تشكيلها مرتبطا بأجندات خارجية مثل اتفاق أضنة بين سوريا وتركيا أو استكمال تشكيل الحكومة في العراق؟

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وغرّد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "قبل أن يقفل باب التفكير الحر أو يصبح أحادياً، هل أن تشكيل الحكومة في لبنان مرتبط بانجاز حكومة العراق، أم بإتفاق أضنة، أم أصبحنا في مسار واحد مع أزمة فنزويلا مروراً باليمن؟ وهل الإطالة في إنجاز الحكومة هو لإضعاف لبنان اقتصادياً وإنهاكه من أجل تعميم اليأس والفقر والهجرة".

وأضاف:  هذه "مجرد خواطر".

وعجزت القوى السياسية اللبنانية التي كلفت سعد الحريري بإعادة تشكيل الحكومة منذ الانتخابات النيابية التي جرت في 6 مايو الماضي، عجزت عن الاتفاق على تشكيلة حكومية وطنية ترضي الجميع، لذلك ما زال البلد خاضعا لسلطة حكومة تصريف أعمال منذ ما يزيد عن 7 أشهر.

المصدر: RT

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