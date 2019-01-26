متظاهرون أكراد يهاجمون مقرا عسكريا تركيا شمال العراق (فيديو وصور)

هاجمت مجموعة من سكان دهوك، شمال العراق، اليوم السبت، مقرا أمنيا تركيا خلال مظاهرات مستمرة منذ يومين اندلعت على خلفية القصف التركي الذي أودى بحياة 5 مدنيين من المحافظة.

وقال مصدر كردي لـRT إن "بين المتظاهرين أهالي ضحايا القصف"، مبينا أن "التظاهرات حدثت بمنطقة شيلادزي (التابعة لقضاء العمادية) وأسفرت عن حرق آليات عسكرية تركية وحرق أجزاء من المقر التركي".

وأضاف أن "بعض المتظاهرين جرحوا أثناء الهجوم على مقر القوات التركية التي تتواجد في المحافظة"، مشيرا إلى وجود معلومات عن "أسر المتظاهرين لبعض الجنود الأتراك".

من جانبهم، نشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديو قالوا إنها تظهر المتظاهرين الأكراد وهم يحرقون مقر القوات التركية في المنطقة ويستولون على بعض المعدات العسكرية التابعة له.

#BREAKING: Locals in Shiladze twon in Duhok province take control over a Turkish military base after Turkish airstrikes killed 6 civilians.#TwitterKurdspic.twitter.com/2qcNSY6Ixj — Baxtiyar Goran (@BaxtiyarGoran) 26 января 2019 г.

The demonstrators burn tanks and mechanisms of the #Turkish army occupied in the complex "#Shaladze" in the Amedia district, #Duhok province. pic.twitter.com/dOpbZVcEkQ — Sarwan Wllatzheri (@SarwanBarzani_) 26 января 2019 г.

عاجل | سكان بلدة شيلادزي العراقية في محافظة #دهوك يهاجمون معسكراً للقوات التركية ويستولون على معدات وآليات عسكرية ويحرقون محتوياته بعد فرار الجنود الأتراك منه بسبب قيام طائرات تركية بقصف بلدة شمال #كردستان#مصدر_للأخبارpic.twitter.com/pU9uHi200g — مصدر (@MSDAR_NEWS) 26 января 2019 г.

بدورها، ذكرت وسائل إعلام كردية أن قوات "البيشمركة" التابعة لإقليم كردستان العراق توجهت في أعقاب هذا التصعيد إلى الموقع، وتمكنت من تهدئة الوضع.

وأفادت وكالة "رووداو" بأن المظاهرات التي شهدت إطلاق نار من قبل الجنود الأتراك على المحتجين أسفرت عن سقوط قتيل و10 جرحى بينهم.

وشهدت محافظة دهوك صباح اليوم السبت تظاهرات واسعة ضد القصف التركي على مناطق في المحافظة أسفر عن مقتل 5 من المدنيين خلال الأيام الماضية.

المصدر: RT + وسائل إعلام كردية