المعارضة السودانية تطرح مشروع ميثاق "الحرية والتغيير"

قال زعيم حزب الأمة السوداني، الصادق المهدي، إن مشاورات واسعة جرت بين قوى المعارضة للاتفاق على نص ميثاق وطني "للخلاص والحرية والمواطنة".

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وبحسب زعيم حزب الأمة السوداني، الصادق المهدي، فإن مشاورات واسعة جرت للاتفاق على نص الميثاق ويتم حاليا عرضه على نحو 20 مجموعة سياسية ومدنية ومطلبية.

وأفاد المهدي في خطبة يوم أمس الجمعة أن المجموعات بعد دراسة الميثاق ستوقع عليه خلال مؤتمر صحافي دولي، ينتدب بعده مائة شخص يمثلون المجتمع السوداني بكل مكوناته لتقديم المطلب عبر المجلس الوطني.

وأضاف: "يعقب ذلك تسيير مواكب يشارك فيها إضافة للشباب الثائر رموز المجتمع وقادة تكويناته السياسية والمدنية لتقديم المطالب الشعبية في العاصمة والولايات وفي سفارات السودان في الخارج .. المواكب ستكون حاشدة وصامتة ترفع شعارات ميثاق الخلاص والحرية والمواطنة".

وقال " ثم يحتشد الشعب في مائة موقع داخل السودان وخارجه في اعتصامات ترفع شعارات ميثاق الخلاص ولا تتحرك".

وأعلن رئيس حزب الأمة ، تأييده للحراك الشعبي الداعي لإسقاط النظام، ودعا لوقف قتل المتظاهرين قبل أن يطالب مجددا الرئيس السوداني عمر البشير بالتنحي. وأكد مقتل خمسين متظاهرا، فيما بلغ عدد المعتقلين المئات من المواطنين والمواطنات.

المصدر: RT