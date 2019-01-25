المرصد السوري: التحالف الدولي يستقدم شاحنات محملة بأسلحة إلى سوريا

نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن نشطاء قولهم إن التحالف الدولي بقيادة واشنطن استقدم شاحنات محملة بأسلحة وذخائر ومعدات إلى سوريا بالتزامن مع دخول مئات العسكريين الأمريكيين.

وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن ما لا يقل عن 250 شاحنة تابعة للتحالف الدولي، محملة بالأسلحة والذخائر ومعدات لوجستية دخلت الأراضي السورية يوم الخميس، وتم توزيعها على قواعد التحالف في عين العرب (كوباني) ومطار عين العرب وعين عيسى والرقة وتل تمر وغيرها في كل من محافظات حلب والرقة والحسكة السورية.

وأشار المرصد إلى أنه حسب مصادر وصفها بـ "الموثوقة"، دخلت المئات من عناصر القوات الأمريكية الأراضي السورية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وكانت تقارير إعلامية منقولة عن مسؤولين في البنتاغون قد أفادت في وقت سابق بأن الولايات المتحدة تخطط لنشر قوات إضافية في سوريا لتأمين انسحاب القوات التي تنتشر على الأراضي السورية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في ديسمبر الماضي عن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، دون أن يحدد جدولا زمنيا للانسحاب. وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن الانسحاب من المتوقع أن يستغرق ما بين 60 و100 يوم.

المصدر: المرصد السورية لحقوق الإنسان