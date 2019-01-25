رئيس الأركان الأردني ينهي زيارة إلى السودان استغرقت أياما

أنهى رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الأردني الفريق الركن محمود فريحات، زيارة استغرقت عدة أيام إلى الخرطوم، وفقا للإعلام العسكري السوداني في بيان.

وقال البيان: "اختتم رئيس هيئة الأركان العامة للجيش العربي الأردني الفريق الركن محمود فريحات والوفد المرافق له زيارتهم للبلاد.. وكان في وداعه بمطار الخرطوم مساء اليوم رئيس الأركان المشتركة الفريق أول دكتور ركن كمال عبدالمعروف الماحي".

وأوضح أن رئيس الأركان الأردني وصل إلى السودان قبل أيام قام خلالها بمباحثات مشتركة مع نظيره رئيس الأركان المشتركة تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك في كافة المجالات ووصفت بالناجحة والمهمة إلي جانب لقائه رئيس الجمهورية ووزير الدفاع".

الإعلام العسكري السوداني