أردوغان: القوى الغربية تسعى لإقامة حزام إرهابي على حدودنا مع سوريا

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الغرب يسعى لإنشاء حزام "إرهابي" على حدود تركيا مع سوريا، ووصف زيارته إلى روسيا يوم 23 بالمثمرة.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة أمام أعضاء "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في البلاد والذي يرأسه، في ولاية أرضروم: "ترون مساعي القوى الغربية لإنشاء حزام إرهابي على حدودنا مع سوريا".

وتابع في هذا السياق: "أجريت زيارة مثمرة إلى روسيا، وآمل أن نتمكن من تحقيق السلام على حدودنا الجنوبية".

وفي أول زيارة له في العام 2019، أجرى أردوغان، يوم 23 يناير في موسكو، محادثات مركزة على موضوع سوريا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حيث اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق بينهما حول الأوضاع في سوريا لا سيما بعد انسحاب الولايات المتحدة منها.

وشدد أردوغان خلال مؤتمر صحفي مع بوتين على أن "من الأهمية بمكان تفادي ظهور فراغ بعد انسحاب القوات الأمريكية من سوريا"، فيما أشار بوتين إلى دعم روسيا لإقامة الحوار بين الحكومة السورية وممثلي الأكراد.

وجرى هذا اللقاء في ظل تهديدات تركية متواصلة بإطلاق عملية ستكون الـ3 لها في سوريا ستستهدف من تعتبرهم إرهابيين من "وحدات حماية الشعب" الكردية في الشمال السوري.

المصدر: الأناضول + وكالات