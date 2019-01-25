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مصر.. محافظ أسيوط يحتفل بذكرى "25 يناير" بإطلاق الأعيرة النارية

أخبار العالم العربي

مصر.. محافظ أسيوط يحتفل بذكرى
Globallookpress
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في واقعة غير مسبوقة، أطلق محافظ أسيوط بصعيد مصر اللواء جمال نور الدين، وهو ضابط شرطة سابق أعيرة نارية من مسدسه الخاص احتفالا بأعياد الشرطة أثناء حضوره احتفالات ذكرى 25 يناير.

RT
المحافظ يطلق أعيرة نارية
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وقام المحافظ المصري بتوزيع باقات من الورد على رجال القوات المسلحة والشرطة بالمحافظة.

وتسبب إطلاق الأعيرة النارية بردود أفعال متباينة بين مستهجن للواقعة خاصة أن هناك ضوابط لإطلاق النار من الأسلحة المرخصة، وهي الدفاع عن النفس أو لنجدة شخص يتعرض لاعتداء أو التهديدات الجدية بالاعتداء على الممتلكات، وآخر يراها نوعا من التعبير عن الفرحة بالأعياد وعودة الأمن لمصر بشكل عام ولمحافظات الصعيد على وجه الخصوص.

المصدر: RT

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