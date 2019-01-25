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الجيش المصري يؤمن الجبهة الداخلية في احتفالات ذكرى 25 يناير

أخبار العالم العربي

الجيش المصري يؤمن الجبهة الداخلية في احتفالات ذكرى 25 يناير
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القوات المصرية المشتركة في التأمين
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أعلنت القوات المسلحة المصرية المشاركة في تأمين الجبهة الداخلية مع قوات الشرطة، تزامنا مع الاحتفال بذكرى 25 يناير والاحتفال بأعياد الشرطة.

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واتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية كافة الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين الاحتفال بكافة محافظات الجمهورية .

وانتشرت الجيوش الميدانية لتأمين المواطنين والمنشآت الهامة والحيوية وإعطاء التلقين الكامل لجميع العناصر المشاركة حول كيفية التعامل مع المواقف المختلفة.

وقام الجيش المصري بتكثيف إجراءات التأمين على الطرق والمحاور المرورية ودفع الدوريات المشتركة من القوات المسلحة والشرطة المدنية للتصدي لأي محاولة للخروج عن القانون وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين والتأمين الشامل للجبهة الداخلية.

واستعدت عناصر من القوات الخاصة المصرية بالعديد من المجموعات القتالية لمعاونة التشكيلات التعبوية في تأمين الاحتفالات.

المصدر: الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة

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