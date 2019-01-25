السلطة الفلسطينية ترد على السفير القطري

أكد وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، أن موظفي معبر رفح لن يعودوا إلى عملهم "إلا في ظل اتفاق شامل وصلاحيات كاملة للسلطة والحكومة".

وقال الشيخ في معرض تعليقه على ما جاء في كلمة رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة ، إنه التقى السفير محمد العمادي وأوضح له أن "الرئيس (الفلسطيني) محمود عباس ملتزم بما تعهد به سابقا، باستعداد حركة فتح لخوض الانتخابات بقائمة مشتركة مع القوى السياسية بما فيها حماس".

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وأضاف الشيخ أنه أبلغ العمادي بـ"التوجه إلى انتخابات نيابية ودعوة حماس للمشاركة في هذه الانتخابات على قاعدة التمثيل النسبي الكاملة. وأن موضوع القدس خط أحمر، وألا انتخابات دون القدس".

وذكر أيضا، أن العمادي "لم يطرح إطلاقا مسألة الدعوة للحوار في قطر، إنما تم الحديث عن دعوة موسكو للحوار الشهر المقبل"، مؤكدا أن "الدور المصري هو الرئيسي والأساس في رعاية المصالحة الوطنية".

وكان العمادي أكد جاهزية قطر لاستضافة الكل الفلسطيني للخروج برؤية فلسطينية موحدة لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

المصدر: معا