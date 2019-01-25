حقيقة نقل بيانات 9 ملايين عراقي لإيران

نفت وزارة الداخلية العراقية الأنباء التي تحدثت عن نقل كتائب "حزب الله" العراقي بيانات لـ 9 ملايين عراقي إلى إيران.

وقالت الداخلية أمس الخميس في بيان لها، إن "المعلومات التي بثتها إحدى الفضائيات، وأشارت فيها إلى نقل بيانات 9 ملايين مواطن عراقي صدرت لهم بطاقات وطنية إلى إحدى دول الجوار، عارية عن الصحة".

وأضاف البيان: "لا يمكن بأي حال من الأحوال تحميل البيانات بشكل خارجي، لأن حاسبات منظومة البطاقة الوطنية محمية بأكثر من جدار ناري ذكي، وهذا ما يمنع الولوج إليها وسحب أي معلومة منها".

كما أشار إلى أن "نزاهة منتسبينا وحرصهم على أداء واجباتهم بمهنية لا غبار عليها ومحط احترام وتقدير من قبل الجميع".

يذكر أن وسائل إعلام عراقية تحدثت عن قيام كتائب "حزب الله" في العراق بتسريب بيانات 9 ملايين عراقي إلى إيران.

المصدر: RT