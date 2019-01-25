عبد المهدي يتلقى دعوة رسمية من الملك السعودي لزيارة الرياض

تلقى رئيس الحكومة العراقية، عادل عبدالمهدي، دعوة رسمية من الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة السعودية، ووعد بتلبيتها في الوقت المناسب.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي إن "عبد المهدي استقبل سفير المملكة العربية السعودية في بغداد، عبد العزيز بن خالد الشمري، الذي نقل دعوة رسمية من خادم الحرمين الشريفين إلى رئيس مجلس الوزراء لزيارة المملكة، والتي وعد بتلبيتها في الوقت المناسب".

وأضاف البيان أن "عبد المهدي استقبل في ذات الوقت مجموعة سفراء من دول أخرى، كل على حدة، واستعرض معهم التطورات الإيجابية التي يشهدها العراق وتوجهات الحكومة العراقية نحو إعمار البلاد وعموم المحافظات التي تضررت من الإرهاب وتعطلت فيها فرص النمو، وسعيها لبناء منظومة علاقات مشتركة مع جميع الدول الشقيقة والصديقة لزيادة التعاون وتبادل المصالح وتدعيم الأمن والاستقرار وفرص الازدهار الاقتصادي".

وأشار إلى أن "السفراء أكدوا دعم دولهم وحكوماتهم للحكومة العراقية والاستعداد التام للتعاون والتنسيق وتبادل المصالح وتلبية احتياجات العراق في عملية البناء والإعمار".

والسفراء هم كل من سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد القادر بن شاعة، وسفير جمهورية الصين الشعبية شنغ وي تشنغ، والسفير الكندي روبرت بول جيبارت، وسفير الجمهورية التركية فالح يلدز، وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية سيداتي ولد الشيخ ولد احمد عيشه، بالإضافة إلى السفير السعودي عبد العزيز الشمري.

المصدر: RT