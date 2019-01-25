أردوغان: اتفاق أضنة يمنحنا الحق في دخول أراضي سوريا وإقامة المنطقة الآمنة ستتم خلال أشهر

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن اتفاق أضنة بين أنقرة ودمشق يمنح تركيا الحق في دخول أراضي سوريا، واعدا بأن تتم إقامة المنطقة الآمنة في الشمال السوري خلال عدة أشهر.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة في مدينة أرضروم، حسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، في تطرقه إلى العملية المرتقبة في منطقة شرق الفرات ضد مسلحي "وحدات حماية الشعب الكردية": "إن ما يجري عند حدودنا مع سوريا وراءه حسابات تتعلق بـتركيا وليس بسوريا... لصبرنا حدود ولن ننتظر إلى الأبد".

وتابع الرئيس التركي: "لسنا بحاجة لدعوة من أحد، نحن لدينا بالفعل حق التدخل عبر اتفاق أضنة المبرم عام 1998".

وأضاف أردوغان أن اتفاق أضنة يتيح لبلاده دخول الأراضي السورية عند وجود تهديدات منها بالنسبة إلى أمن تركيا.

على صعيد متصل، شدد أردوغان على أن تركيا تعتزم إنشاء المنطقة الآمنة التي يخطط لإقامتها شمال سوريا وفقا لاتفاق بين أنقرة وواشنطن خلال أشهر.

وقال الرئيس التركي واعدا: "نتوقع أن يتم الإيفاء بوعد حماية بلادنا، وليس الإرهابيين، خلال عدة أشهر، وإلا فإننا سنقيم بأنفسنا منطقة آمنة أو منطقة عازلة".

واعتبر أردوغان أن من الضروري أن تكون السيطرة الفعلية على المنطقة الآمنة في أيد تركية، مشيرا إلى أن بلاده منغلقة أمام كافة الحلول المقترحة خارج هذا الإطار.

واستبعد الرئيس التركي كذلك مشاركة الأمم المتحدة في عملية إقامة هذه المنطقة، موضحا: "نرى عند النظر إلى أمثلة كثيرة أن الأمم المتحدة عاجزة في مسألة إقامة المنطقة الآمنة، وتركيا هي القوة الوحيدة القادرة على ذلك".

المصدر: الأناضول + وكالات