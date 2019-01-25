الجيش الإيراني يبدأ مناورات برية بمشاركة 12 ألف عسكري

بدأ الجيش الإيراني اليوم الجمعة مناورات "اقتدار 97" للقوات البرية في منطقة نصر آباد بمحافظة أصفهان وسط البلاد بمشاركة 12 ألف عسكري.

ومن المقرر أن تستمر هذه المناورات لمدة يومين وستنفذ خلالها القوات القتالية في جيش البر مهامها من خلال استخدام تكتيكات هجومية حديثة في هذه المناورات، بحسب ما ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية.

وانتشرت الوحدات المدرعة والمدفعية وقوات الرد السريع وقوات الهندسة والقتالية ووحدة الاتصالات والحرب الإلكترونية وسلاح الطيران، انتشرت جميعها في منطقة المناورات بإسناد جوي.

وفي المرحلة الأول من المناورات، قامت القوات المشاركة فيها بعمليات إنزال من مروحيات من طرازي "شنوك" و"214" بعد عمليات استطلاع نفذتها طائرات مسيرة ومروحيات تابعة للواء 55 للطيران وللواء 25 لقوات الرد السريع.

المصدر: إرنا