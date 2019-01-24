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المغرب.. دعوات لإلغاء حفل لـ"رمز داعم" لإسرائيل

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المغرب.. دعوات لإلغاء حفل لـ
wikipedia.org
الفنان اليهودي الفرنسي، إنريكو ماسياس
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طالب "الائتلاف المغربي للتضامن" بإلغاء حفل للمغني اليهودي الفرنسي من أصل جزائري، إنريكو ماسياس، المزمع تنظيمه خلال الاحتفال بعيد الحب في الـ14 من فبراير المقبل بالدار البيضاء.

وأعلن الائتلاف المغربي للتضامن، الذي يضم أربع هيئات سياسية، هي حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال وجماعة العدل والاحسان والحركة من أجل الأمة، عن رفضه وإدانته لاستقبال ماسياس، واصفا إياه بـ"رمز داعم لجيش الكيان الصهيوني.. يعمل على دغدغة مشاعر العرب بالأغاني، بينما يدعو للتبرع للكيان الصهيوني ويدعم جيشه في قتل الفلسطينيين".

وأضاف الائتلاف أن ماسياس عضو ناشط بجمعية "ميكدال" التي تحرص على دعم جنود الوحدة المكلفة بحراسة الحدود "ماكاف" المعروفة بجرائمها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني.

من جانبه، قال سيون أسيدون، الناشط الحقوقي اليهودي المغربي المناهض للاحتلال الإسرائيلي، إن "المغني أنريكو ماسياس يحب تقديم نفسه كفنان للسلام، والحقيقة هي أنه مدافع دون تحفظ عن احتلال فلسطين".

ونقل أسيدون تصريحا سابقا لماسياس قال فيه: "منذ أول حياتي، أعطيت نفسي وجسدي لدولة إسرائيل"، وكرمه وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان لـ"دعمه لدولة إسرائيل ولجيشها طيلة مسيرته الفنية".

المصدر: hespress.com

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