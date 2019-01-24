رسالة الملك سلمان إلى عمر البشير: لن نتأخر عن دعم السودان

استقبل الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الخميس وفدا وزاريا سعوديا، زار السودان بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأشير في التعميم الصادر عن القصر الجمهوري السوداني، مساء اليوم الخميس، أن الوفد قام بزيارته "تضامنا مع السودان في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة".

وأكد وزير التجارة السعودي ماجد القصبي في تصريح صحفي له أن زيارة الوفد للسودان جاءت بتوجيه من الملك سلمان "لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع السودان وزيادة التبادل التجاري وكشف عن خطة عمل واضحة وزيارة لاحقة لرجال أعمال سعوديين للسودان في هذا الصدد"، حسبما ورد في التعميم.

وقال الوزير السعودي إن الملك سلمان "أكد أن أمن السودان من أمن المملكة واستقراره استقرارا لها ".

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وشدد وزير التجارة السعودي على أن "المملكة لم ولن تتأخر عن دعم السودان وشعبه تقديرا لمواقفه تجاه المملكة والدور الكبير الذي لعبه السودانيون في دعم مسيرة التعليم بالمملكة العربية السعودية".

ولفت الوزير إلى أن السعودية قدمت أكثر من 23 مليار ريال (أكثر من 6 مليارات دولار)، 8 مليارات ريال منها (أكثر من ملياري دولار) في الأربع سنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن ذلك "جاء من باب الواجب وأن هناك برامج تنموية وقروضا واستثمارات درست وأخرى قيد الدراسة في إطار التعاون بين البلدين".

وضم الوفد الوزاري السعودي كلا من وزير النقل نبيل العامودي، وأحمد قطان وزير الدولة بالخارجية ووزير التجارة ماجد القصبي.

وتجدر الإشارة إلى أن السودان يشهد احتجاجات واسعة النطاق على سوء الأوضاع الاقتصادية منذ شهر ديسمبر الماضي.

المصدر: RT