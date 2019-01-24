العثور على مقبرة جماعية تضم رفات أطفال في تدمر السورية (صور)

عثرت الجهات المختصة في سوريا على مقبرة جماعية تضم رفات قتلى بينهم أطفال في منطقة العامرية بمحيط مدينة تدمر في محافظة حمص أعدمهم تنظيم "داعش" قبل طرده من المنطقة.

وأكد مدير منطقة تدمر، العميد حيدر حيدر، في تصريح لوكالة "سانا" الرسمية، اليوم الخميس: "خلال تأمين المناطق التي طهرها الجيش من إرهابيي تنظيم داعش عثرت الجهات المختصة على رفات عدد من الشهداء الأطفال والمدنيين والعسكريين في حرم مساكن الجاهزية بمنطقة العامرية على أطراف مدينة تدمر أعدمهم إرهابيو تنظيم داعش قبل عدة أعوام".

وبين حيدر أن "رفات الجثامين نقلت إلى المشافي المختصة من أجل اتخاذ إجراءات الطب الشرعي للتعرف على أسماء الشهداء وتسليم الرفات لذويهم أصولا".

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وبعد معارك عنيفة وهجمات مضادة واسعة من التنظيم، استعاد الجيش السوري مطلع مارس 2017، بدعم كبير من القوات الروسية، السيطرة على مدينة تدمر التاريخية، الذي استولى عليها "داعش" سنة 2015، بعد تكبيده خسائر كبيرة بالعديد والعتاد.

وارتكب مسلحو التنظيم المصنف إرهابيا على المستوى الدولي مجازر كثيرة بحق أهالي تدمر والقرى والبلدات المحيطة.

المصدر: سانا