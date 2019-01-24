الشاباك الإسرائيلي: قتل الفلسطينية عائشة الرابي إرهاب يهودي

أصدر جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك)، بيانا، عقب اتهام قاصر يهودي بقتل الفلسطينية عائشة الرابي، أكد فيه أن هذا الحادث هو عمل إرهابي بكل معنى الكلمة.

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وأكد بيان الشاباك أن العام الماضي شهد تصعيدا في أعمال الإرهاب اليهودي.

وكان يعقوب الرابي، زوج السيدة الفلسطينية عائشة الرابي، قد دعا إلى تقديم باقي الشبان اليهود الذين كانوا برفقة المتهم بقتلها إلى العدالة، معربا عن خشيته من السفر على الطرقات خلال ساعات الليل قائلا إن المجرمين ما زالوا طلقاء.

ويشار إلى أن المتهم ينفي ما نسب إليه مدعيا أنه لمس الحجر الذي أسفر عن مقتل السيدة الرابي خلال إحدى نزهاته في المكان ولهذا السبب عثر على حمضه النووي عليه.

وقدمت إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية صباح اليوم لائحة اتهام، ضد القاصر اليهودي المشتبه فيه بقتل السيدة الفلسطينية عائشة الرابي من خلال إلقاء حجر على سيارتها في السامرة قبل عدة أشهر. وتوجه إليه تهمة القتل غير العمد في ظروف تتعلق بعمل إرهابي.

وافيد بأن الدليل الرئيسي ضده هو عينة للحمض النووي تعود اليه، وكان قد تم أخذها عن الحجر الذي يزن كيلوغرامين وتحليلها.

المصدر: makan.org.il