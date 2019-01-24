وفد من نقابة المحامين السوريين يزور الأردن

وصل وفد من نقابة المحامين السوريين، اليوم الخميس، إلى الأردن في زيارة تستغرق 3 أيام من المخطط أن يعقدوا خلالها لقاءات مع نظرائهم في المملكة.

وقالت النقابة السورية، في بيان صدر عنها اليوم الخميس: "بدعوة من مجلس نقابة المحامين في المملكة الأردنية الهاشمية يقوم مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية برئاسة النقيب، نزار علي السكيف بزيارة إلى نقابة المحامين في المملكة الأردنية الهاشمية".

وأضاف البيان: "سيتم فيها إجراء عدة لقاءات تهم التنسيق والتكامل ما بين النقابتين بما يخدم المحامين والمحاماة في كلا الدولتين ولبحث جميع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعزز دور الشعبين العربيين".

وسبق أن أعلن نقيب المحامين الأردنيين، مازن رشيدات، أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من نقابته وردا للزيارة التي قام بها وفد منها إلى دمشق مؤخرا بالتزامن مع افتتاح معبر نصيب الحدودي.

وأشار رشيدات إلى أن زيارة الوفد ستتضمن عقد اجتماعات مع مجلس النقابة ولقاءات مع عدد من المسؤولين.

المصدر: نقابة المحامين السوريين + خبرني