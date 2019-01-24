 
مباشر
عاجل
بوتين يؤكد لمادورو أن التدخل الخارجي التخريبي في شؤون فنزويلا ينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي

وفد من نقابة المحامين السوريين يزور الأردن

أخبار العالم العربي

وفد من نقابة المحامين السوريين يزور الأردن
khaberni.com
وفد من نقابة المحامين السوريين يزور الأردن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ld6y

وصل وفد من نقابة المحامين السوريين، اليوم الخميس، إلى الأردن في زيارة تستغرق 3 أيام من المخطط أن يعقدوا خلالها لقاءات مع نظرائهم في المملكة.

وقالت النقابة السورية، في بيان صدر عنها اليوم الخميس: "بدعوة من مجلس نقابة المحامين في المملكة الأردنية الهاشمية يقوم مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية برئاسة النقيب، نزار علي السكيف بزيارة إلى نقابة المحامين في المملكة الأردنية الهاشمية". 

وأضاف البيان: "سيتم فيها إجراء عدة لقاءات تهم التنسيق والتكامل ما بين النقابتين بما يخدم المحامين والمحاماة في كلا الدولتين ولبحث جميع القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعزز دور الشعبين العربيين".

وسبق أن أعلن نقيب المحامين الأردنيين، مازن رشيدات، أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من نقابته وردا للزيارة التي قام بها وفد منها إلى دمشق مؤخرا بالتزامن مع افتتاح معبر نصيب الحدودي.

وأشار رشيدات إلى أن زيارة الوفد ستتضمن عقد اجتماعات مع مجلس النقابة ولقاءات مع عدد من المسؤولين.

المصدر: نقابة المحامين السوريين + خبرني

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

من الشهرة ما قتل.. متسلقة البكيني تتجمد حتى الموت