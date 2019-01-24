أول فبراير.. جامعة المنيا تعلن عن كشف أثري كبير بتونا الجبل

تستعد جامعة محافظة المنيا في صعيد مصر، للإعلان عن كشف أثري كبير بجبانة تونا الجبل في المحافظة أوائل فبراير المقبل.

RT

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وستقام احتفالية كبيرة في الثاني من فبراير القادم تنظمها بعثة الحفائر المشتركة لجامعة المنيا ووزارة الآثار بمنطقة تونا الجبل بحضور وزراء التعليم العالي والآثار والسياحة.

وأشار رئيس جامعة المنيا مصطفى عبد النبي، إلى أن البعثة المشتركة قامت بمسح أثري للمنطقة المخصصة للجامعة بمنطقة تونا الجبل على مساحة 300 فدان حيث بدأت أعمالها باختيار مناطق الحفر والمسح الأثري للمكان من خلال نخبة من المتخصصين في أعمال الترميم والحفائر.

RT

وأكد رئيس الجامعة، أن هذا النشاط الذي سيتم الكشف عنه خلال أيام قليلة سيضاف لإنجازات جامعة المنيا وإلي التراث الإنساني وحضارتنا العظيمة في تلك المنطقة الأثرية التي ستصبح محط أنظار العالم قريبا.

RT

وتمتلك محافظة المنيا نصيبا كبيرا من الآثار الفرعونية واليونانية، حيث تم العثور على كم وفير من الآثار والمقابر الفرعونية داخل هذه المحافظة.

المصدر: RT