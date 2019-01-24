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بعد تهديدات الجعفري.. إسرائيل تنشر "القبة الحديدية" في محيط تل أبيب

أخبار العالم العربي

بعد تهديدات الجعفري.. إسرائيل تنشر
Reuters Ronen Zvulun
بطارية للقبة الحديدية
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم نشر بطارية لمنظومة القبة الحديدية في محيط العاصمة تل أبيب بهدف التصدي لأي هجوم محتمل .

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وحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل"، أشار الجيش إلى أن بطارية واحدة للقبة الحديدية نصبت في منطقة تل أبيب الكبرى، فيما نصبت أخرى جنوب البلاد.

علاوة على ذلك، استدعى الجيش عددا من عناصر الاحتياط في قوات الدفاع الجوي لصيانة تلك البطاريات.

وأشار الموقع إلى أن هذه الإجراءات الاحترازية اتخذت في ظل تصعيد التوتر حول قطاع غزة من جانب ومع سوريا من جانب آخر، لاسيما بعد تهديد مندوب دمشق لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري باستهداف مطار تل أبيب في حال عدم كف تل أبيب غاراتها الجوية على سوريا.

وأكد الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم تعرض عناصره لإطلاق نار عبر الحدود مع سوريا، دون وقوع إصابات في صفوفهم.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

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