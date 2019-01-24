احتجاجات جديدة في الخرطوم مطالبة برحيل البشير

انطلقت مظاهرات جديدة في السودان، اليوم الخميس، باتجاه القصر الجمهوري، من 3 مدن وهي أم درمان وبحري والخرطوم للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير.

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ويتزامن ذلك مع زيارة البشير لقطر، في أول رحلة خارجية له منذ اندلاع الاحتجاجات في 19 ديسمبر الماضي، عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز.

والتقى البشير أمس الأربعاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحسب وكالة الأنباء القطرية، التي قالت إنه: "تم بحث مختلف التطورات والتحديات التي تواجهها الجمهورية ومستجدات عملية السلام في دارفور بالاضافة الى سبل دعم وتنمية العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين".

ويشهد السودان تظاهرات شبه يومية يردد خلالها المحتجون هتاف "حرية سلام عدالة"، وقد تحولت بسرعة ضد سلطة البشير الذي تولى الحكم إثر انقلاب عسكري في 1989.

وسعى اتحاد المهنيين السودانيين الذي يقف في الصف الأول من الاحتجاج، إلى تعزيز الضغط الخميس بدعوة جديدة إلى التظاهر في جميع أنحاء البلاد.

ودعا في بيان: "الشعب إلى التجمع في 17 مكانا في الخرطوم وأم درمان والسير باتجاه القصر الجمهوري".

وأضاف أن: "الناس في مدن وبلدات أخرى سينظمون مسيراتهم" أيضا.

وتفيد حصيلة رسمية أن 26 قتيلا سقطوا في هذه التظاهرات فيما تلقي السلطات باللوم على محرضين تقول إنهم تسللوا بين صفوف المتظاهرين.

لكن منظمات حقوق الإنسان تؤكد على أن أكثر من 40 شخصا من بينهم عاملون في المجال الصحي قتلوا في اشتباكات مع قوات الأمن منذ اندلاع الاحتجاجات في 19 ديسمبر.

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية يغذيها نقص حاد في العملات الأجنبية وانكماش متصاعد أدى إلى مضاعفة أسعار الغذاء والدواء.

وتصاعدت حدة أزمة النقد الأجنبي منذ انفصال جنوب السودان في 2011 والذي تسبب بتقلص عائدات النفط بشكل كبير.

المصدر: RT+ أ ف ب