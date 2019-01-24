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انفجار عبوة ناسفة بمنطقة العدوي في دمشق

أخبار العالم العربي

انفجار عبوة ناسفة بمنطقة العدوي في دمشق
Sputnik
دمشق
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أوردت وسائل إعلام سورية رسمية خبرا بوقوع تفجير إرهابي بعبوة ناسفة في منطقة العدوي بالعاصمة دمشق.

وأكدت مراسلتنا أن التفجير نجم عن عبوة ناسفة موضوعة داخل سيارة قديمة كانت مركونة بالقرب من مستشفى دار الشفاء في العدوي، وألحق أضرارا بسيارة مجاورة فقط دون وقوع أضرار أخرى أو إصابات.

RT

ويعد هذا التفجير الثالث في سوريا خلال أربعة أيام، إذ هز تفجير منطقة المتحلق الجنوبي في دمشق بالقرب من أحد الأفرع الأمنية التابعة للمخابرات العسكرية هناك، يوم 20 يناير الجاري. وبعد يومين انفجرت سيارة مفخخة في ساحة الحمام باللاذقية، ما أسفر عن مقتل مدني واحد وإصابة 14 آخرين بجروح.

المصدر: RT + وكالات

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