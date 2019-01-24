جدل في السعودية حول حقيقة إقامة الحفلات الفنية في مطاعم ومقاهي مكة

أعلنت إمارة منطقة مكة أن السماح بإقامة الحفلات الفنية في المطاعم والمقاهي، يشمل كل أنحاء البلاد.

إقرأ المزيد

وأوضحت الإمارة في بيان رسمي لها، أمس الأربعاء، أن أمير المنطقة خالد الفيصل، "لم يصدر توجيها بمنع إقامة الحفلات الموسيقية داخل المطاعم، وأن لا صحة لما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول استثناء منطقة مكة المكرمة من إقامة العروض الحية في المطاعم".

وأضافت الإمارة أن: "صورة التوجيه المتداول والذي يحمل اسم أمير منطقة، قديم، وكان توجيها سابقا يخص أحد مطاعم مدينة جدة، وتم إغلاقه بناء على تجاوزات أخلاقية حدثت داخل المطعم واتُخذت الإجراءات القانونية".

في غضون ذلك، دشن مغردون وسم "#الشعب_يقاطع_مطاعم_الموسيقي"، بعد إعلان هيئة الترفيه السعودية، مساء الثلاثاء، السماح لجميع المطاعم والمقاهي في المملكة، بإقامة فعاليات فنية تتضمن الغناء والموسيقى والكوميديا وألعاب الخفة.

وتباينت ردود الأفعال بين مرحبين بالقرار ورافضين له، وحجة الأخيرين هي أنه يعتبر "مخالفة لفتاوى تحرم الاستماع إلى الموسيقى والأغاني العاطفية، أو أنه لا يناسب المطاعم التي يلجأ لها الناس لتناول الطعام وقضاء بعض الوقت"، على حد قولهم.

#إمارة_مكة :

لاصحة لما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بأن الأمير #خالد_الفيصل

وجه بمنع الحفلات الموسيقية داخل المطاعم

..مؤكدة أن ما يتم تداوله كان توجيهاً سابقاً لسموه يخص أحد مطاعم #جدة وتم إغلاقه بناء على تجاوزات أخلاقية حدثت داخل

المطعم واتُخذت الاجراءات القانونية pic.twitter.com/a06K0qixNZ — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) 23 janvier 2019

المصدر: RT+ إمارة منطقة مكة