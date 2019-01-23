الحكم بالسجن على رئيسي بلديتي رام الله والبيرة

أصدرت محكمة الصلح الفلسطينية في مدينة رام الله، الأربعاء، حكما بالحبس على رئيسي بلديتي رام الله والبيرة، لمدة 3 أشهر، بتهمة إعاقة تنفيذ أحكام القوانين والقرارات القضائية.

وأقرت المحكمة برئاسة القاضي أيمن الظاهر، حكما أوليا بالحبس لمدة 3 أشهر على رئيس بلدية رام الله موسى أبو حديد ورئيس بلدية البيرة عزام إسماعيل قرعان.

وجاء الحكم عقب المرافعة التي تقدمت بها النيابة العامة ممثلة بوكيل النيابة محمد أبو وردة، على خلفية اتهام المعنيين بإعاقة تنفيذ أحكام القوانين أو القرارات القضائية، أو جباية الرسوم والضرائب خلافا لأحكام المادة 182 من قانون العقوبات النافذ.

المصدر: معا