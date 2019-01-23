أول ظهور علني لزوجة ولي العهد السعودي في مهرجان ثقافي

ظهرت أمام الجمهور لأول مرة الأميرة سارة بنت مشهور، حرم ولي العهد، محمد بن سلمان، أثناء حضورها فعاليات "المشراق 2" الذي ترعاه بنفسها في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض.

وتناقلت الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي خبر ظهور الأميرة علنا.

تشرفت بإلقاء كلمة بحضور الأميرة سارة بنت مشهور بن عبدالعزيز آل سعود حرم سمو ولي العهد و الشكر الجزيل لجمعية النهضة النسائية وتنسيقهم المتميز وتكريمهم لي .

وكم أسعدني لقائي الجميل والثري معها ومع نخبة رائعة من الأميرات و السيدات السعوديات وبتفاعلهم الرائع.@ALMeshraqpic.twitter.com/wonCViKcTg — هالة كاظم (@HalaKazim) 22 января 2019 г.

المغردين يتناقلون رعاية الاميرة سارة بنت مشهور لحفل ويذكرون انه "ولأوول مررره" "ظهوووور" للعلم سبق ورعت محافل اعتقد اخرها في جامعة الملك سعود وممنوع التصوير مثل غيرها

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شخصية لطيفة ومريحه وهادئه وأفضل لها تكون موجودة عن بُعد وبحدود نسائي ضيق بما يتناسب مع بيئتنا وشخصيتها الرقيقة. — وحدة. (@mtdthra) 22 января 2019 г.

حضور حَرم ولي العهد الاميره ساره بنت مشهور بن عبدالعزيز آل سعود 😍

لكن ماني متاكده اذا هو ظهور للعلن ام نسائي بحت 👀 ! pic.twitter.com/eXA4VOjTlg — Rehab🇸🇦 (@rehaballl) 23 января 2019 г.

وتضمنت الفعالية التي بدأت الثلاثاء وتستمر ليوم الخميس المقبل، العديد من الأنشطة الاجتماعية، الثقافية والفنية التي تهدف إلى إحيـاء التـراث السعـودي بطريقـة معاصرة.

ولأن ليالي الشتاء غير ننتظركم في #ليالي_المشراق ٢ الفعاليه الفريده من نوعها ما بين الثقافه والموسيقى والفنون في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي (قصر المربع) للمزيد من التفاصيل عن الفعاليه وحجز التذاكر عن طريق الرابط @almeshraqhttps://t.co/yJGu3LZvtwpic.twitter.com/dLYS979qWr — جمعية النهضة (@alnahda_ksa) 22 января 2019 г.

ولم تظهر صور الأميرة سارة في أي فعالية من قبل، حيث يمنع التصوير عادة في الفعاليات التي تحضرها أو ترعاها، وقبل أشهر انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور زفاف الأمير محمد بن سلمان في العام 2008 بحضور والده العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لكن لم تظهر الأميرة السعودية أبدا في تلك الصور.

المصدر: وكالات، مواقع التواصل الاجتماعي