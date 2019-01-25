صحيفة السياسة الكويتية تعتذر من حرم ولي العهد السعودي

وجهت صحيفة السياسة الكويتية أمس اعتذارا لحرم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على خلفية نشرها قبل ذلك صورة، عرّفت بطريق الخطأ على أنها للأميرة سارة بنت مشهور، في أول ظهور علني لها.

ولفتت صحيفة السياسة الكويتية إلى أنه "تحت عنوان (أول ظهور علني لزوجة ولي العهد السعودي)، نشرت (السياسة) في عددها الصادر أمس صورة تم التعليق عليها بطريق الخطأ، بأنها للأميرة سارة بنت مشهور، حرم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في أول ظهور علني لها، وذلك ضمن فعاليات حدث (المشراق 2) الذي أقيم تحت رعايتها في مركز الملك عبد العزيز التاريخي بالرياض".

وأشارت الصحيفة إلى أنه تبين فيما بعد أن "الصورة التي تداولتها مواقع إلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، تعود للناشطة في مجال المرأة هالة كاظم التي غردت، متوجهة بالشكر لجمعية (النهضة السعودية) التي كرمتها خلال الفعالية المذكورة".

تشرفت بإلقاء كلمة بحضور الأميرة سارة بنت مشهور بن عبدالعزيز آل سعود حرم سمو ولي العهد و الشكر الجزيل لجمعية النهضة النسائية وتنسيقهم المتميز وتكريمهم لي .

وكم أسعدني لقائي الجميل والثري معها ومع نخبة رائعة من الأميرات و السيدات السعوديات وبتفاعلهم الرائع.@ALMeshraqpic.twitter.com/wonCViKcTg — هالة كاظم (@HalaKazim) 22 января 2019 г.

وقالت "السياسة" في السياق، إنها إذ تتقدم بالاعتذار "إلى حرم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، سمو الأميرة سارة بنت مشهور، عن هذا الخطأ غير المقصود، فإنها تقدر لها دعمها اللامحدود للمرأة العربية والسعودية على وجه الخصوص، واهتمام سموها بالأنشطة الاجتماعية والثقافية التي تهدف إلى إحياء التراث السعودي بصورة معاصرة".

المصدر: السياسة