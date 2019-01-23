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جنرال إسرائيلي يهدد بإنهاء "النظام السوري" إذا ما هوجم مطار بن غوريون

أخبار العالم العربي

جنرال إسرائيلي يهدد بإنهاء
Reuters
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رفض الجنرال المتقاعد في الجيش الإسرائيلي يعقوب عميدور التهديدات السورية التي أطلقها المندوب السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري بمهاجمة مطار بن غوريون في تل أبيب.

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وقال عميدور حسبما نقلته القناة "العبرية السابعة، إنه "على الرغم من قدرة السوريين على ذلك، فإنهم لن يفعلوا ذلك خوفا من رد إسرائيلي قاس .. لكن إن حدث ذلك، فإننا سنضربهم بقوة تنهي النظام السوري، ولا أرى السوريين يخاطرون بمثل هذا الحدث".

وأشار الجنرال الإسرائيلي إلى أن سوريا تمتلك صواريخ يمكن أن تصل إلى مطار تل أبيب وأيضا مضادات للطائرات قادرة على ضرب المقاتلات التي تقلع من المطار.

وكان مندوب سوريا الدائم في مجلس الأمن بشار الجعفري حذر من إمكانية قصف مطار تل أبيب في ظل عدم وجود تحرك دولي لمواجهة العدوان الإسرائيلي المتكرر على مطار دمشق الدولي.

المصدر: "عكا للشؤون الإسرائيلية"

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