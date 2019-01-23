مراسلنا: مقتل رجل أمن بانفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدف مدخل سيطرة الرياض بمحافظة كركوك
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قتل أحد منتسبي القوات الأمنية العراقية اليوم الاربعاء بانفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدف مدخل سيطرة الرياض بمحافظة كركوك.
وأفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، بانفجار سيارة مفخخة في ناحية الرياض جنوب غربي المحافظة.
وقال المصدر إن "سيارة مفخخة انفجرت، بعد ظهر اليوم، في ناحية الرياض التابعة لقضاء الحويجة جنوب غربي كركوك".
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