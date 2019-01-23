الجيش المصري يهدي أغنية للشرطة بمناسبة احتفالهم الـ67

فاجأت وزارة الدفاع المصرية، وزارة الداخلية وقوات الشرطة ببث أغنية خاصة لهم بمناسبة احتفالات عيد الشرطة الـ67 في مصر.

وأذيعت الأغنية خلال الاحتفالية التي يشهدها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، في مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وعدد من المسؤولين بالشرطة والجيش المصري.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الدفاع المصرية على موقع "يوتيوب"، الأغنية الجديدة بعنوان "تحية من الجيش المصري"، لرجال الشرطة المصرية.

المصدر: RT