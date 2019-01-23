مواطن تركي يطلق على منتجاته اسم النجم المصري محمد صلاح

أطلق أحد منتجي ألبسة الأطفال في تركيا على منتجاته اسم Sago M. Salah تيمّنا باسم النجم المصري محمد صلاح.

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وقال صاحب هذه المبادرة سليمان بيلغي، إنه معجب بالنجم المصري محمد صلاح المتألق مع فريقه الإنجليزي ليفربول، وأنه تقدم إلى هيئة براءات الاختراع والعلامات التجارية التركية، لتسجيل ماركة Sago M. Salah، وجعلها خاصة بمنتجاته.

وأكد أن منتجاته التي صارت تحمل علامة "Sago M. Salah"، تحظى باهتمام كبير وتنتشر بسرعة فائقة في الأسواق التركية.

وتابع قائلا: "كنا نصدر منتجاتنا إلى أسواق مختلفة منها روسيا وأوكرانيا وكازاخستان، والآن وبعد أن أصبح لدينا هذه الماركة، بدأنا بإنتاج سلع للأسواق العربية".

وأضاف: "أهتم بكرة القدم كثيرا، وأرغب في لقاء صلاح ودعوته إلى تركيا، ومنتجاتنا التي تحمل اسمه، بدأت تحظى باهتمام الزبائن من الجزائر وليبيا ودول عربية أخرى".

المصدر: الأناضول