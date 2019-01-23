 
مباشر

مواطن تركي يطلق على منتجاته اسم النجم المصري محمد صلاح

أخبار العالم العربي

مواطن تركي يطلق على منتجاته اسم النجم المصري محمد صلاح
Reuters
محمد صلاح
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lcy9

أطلق أحد منتجي ألبسة الأطفال في تركيا على منتجاته اسم Sago M. Salah تيمّنا باسم النجم المصري محمد صلاح.

إقرأ المزيد
محمد صلاح يفاجئ متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي

وقال صاحب هذه المبادرة سليمان بيلغي، إنه معجب بالنجم المصري محمد صلاح المتألق مع فريقه الإنجليزي ليفربول، وأنه تقدم إلى هيئة براءات الاختراع والعلامات التجارية التركية، لتسجيل ماركة Sago M. Salah، وجعلها خاصة بمنتجاته.

وأكد أن منتجاته التي صارت تحمل علامة  "Sago M. Salah"، تحظى باهتمام كبير وتنتشر بسرعة فائقة في الأسواق التركية.

وتابع قائلا: "كنا نصدر منتجاتنا إلى أسواق مختلفة منها روسيا وأوكرانيا وكازاخستان، والآن وبعد أن أصبح لدينا هذه الماركة، بدأنا بإنتاج سلع للأسواق العربية".

وأضاف: "أهتم بكرة القدم كثيرا، وأرغب في لقاء صلاح ودعوته إلى تركيا، ومنتجاتنا التي تحمل اسمه، بدأت تحظى باهتمام الزبائن من الجزائر وليبيا ودول عربية أخرى".

المصدر: الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

يدخلون الشهرة من أوسع أبوابها.. والسبب الشبه الكبير مع المشاهير!